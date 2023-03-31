Fenerbahçe yönetiminden derbi kararı!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:17

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 09:17

Fenerbahçe'de yönetim, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde alınacak galibiyete büyük önem veriyor. Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor.

Sporx'te yer alan habere göre Koç, galibiyet halinde kesenin ağzını açacak.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe bu maçı kazanarak hem bu sezon derbilerde yaşadığı şanssızlığı kırmak isteyecek hem de zirve yolunda Galatasaray ile baş başa kalmak isteyecek.