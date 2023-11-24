Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp

EuroLeague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:08
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp
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THY EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in  11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Salon: Virtus Segafredo Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8, Smith 8, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Lundberg 9, Pajola 2, Dobric 11, Cacok 10, Abass 5

Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 13, Papagiannis 2, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 8, Yam Madar, Sestina

1. periyot: 25-27

Devre: 46-44

3. periyot: 70-58


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