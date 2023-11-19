Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 20:03
Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 yendi.

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başladı. Fenerbahçe Beko, Motley'in etkili oyunuyla maçın ilk 5 dakikasına 8-7 önde girdi. Ev sahibi ekibin maça ortak olmasıyla birlikte ilk periyot 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ege Arar'ın sayılarıyla 20-16 öne geçti. İlerleyen dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibi karşısında Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Sestina ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasına 24-20 önde girdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 35-30 önde gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 37-35 öne geçti. Konuk ekip, Wilbekin ve Şehmus Hazer'in 3 sayılık atışları ile rakibine cevap vererek 41-37 üstünlüğü ele aldı. Çekişmeli geçen periyodu Fenerbahçe, 59-50 üstün tamamladı.

Final periyodunda baskısını artıran Fenerbahçe Beko, son 5 dakikasına 75-57 önde girdiği müsabakadan 82-69 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 18, Luther 3, Anderson 11, Terry 11, Duval 14, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz

Fenerbahçe Beko: Sehmus Hazer 10, Motley 22, Wilbekin 19, Melih Mahmutoğlu 10, Sestina 12, Hayes 6, Mert Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Dorsey 3

1. periyot: 16-16

Devre: 30-35

3. periyot: 50-59


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