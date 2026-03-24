Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp: Son 4 maçta 3. mağlubiyet!

24.03.2026 22:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Maccabi Rapyd'e 94-89 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşı karşıya geldi.

Güvenlik sebebiyle Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Maccabi 94-89 kazandı. 

SON 4 MAÇTA 3. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ligde son 4 maçta 3. kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 33. maçında 10. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris'i konuk edecek. Maccabi ise Dubai'yi konuk edecek.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)

Maccabi Rapyd: Hoard 9, Clark 16, Walker 8, Sorkin 19, Rayman, Santos 10, Lavi 3, Brissett 14, Dibartolomeo 5, Blatt 10

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 10, Hall 4, Colson 7, Birch 2, Bacot, Baldwin 9, Boston, De Colo 26, Jantunen 2, Silva 10, Onuralp Bitim 5

1. Periyot: 25-20

Devre: 57-43

3. Periyot: 72-66

Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Birch (Fenerbahçe Beko)

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #maccabi tel aviv

