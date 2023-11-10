Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti!

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv'i karşı karşıya getirecek EuroLeague'in dokuzuncu hafta mücadelesinin Sırbistan'da oynanacağı açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:39
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti!
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Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maçın yeri değişti.

Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte “Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad’da oynanacağını açıkladı.

MAÇ BELGRAD'A ALINDI

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte “Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad’ta oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05'te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.


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