Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

14.10.2025 09:55:00
AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 4. haftasında kendi evinde Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında 14 Ekim Salı günü ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk edecek. 

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, iç sahada konuk ettiği Kızılyıldız'a ise 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, daha sonra ise Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #dubai #euroleague

