Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile sözleşme uzattı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:31

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:47

Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, bir yandan da transfer planlamasına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Dyshawn Pierre, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

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Kulüp ayrıca milli oyuncu Metecen Birsen ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, altyapımızdan yetişen değerli sporcumuz Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Metecan Birsen, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Metecan Birsen'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."