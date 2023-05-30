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Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:31
Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile sözleşme uzattı
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Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, bir yandan da transfer planlamasına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Dyshawn Pierre, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

İKİNCİ İMZA DA ATILDI

Kulüp ayrıca milli oyuncu Metecen Birsen ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması; 

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, altyapımızdan yetişen değerli sporcumuz Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Metecan Birsen, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Metecan Birsen'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

 


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