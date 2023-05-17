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Metecan Birsen'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlanan basketbolcu Metecan Birsen'in son durumunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 18:23
Metecan Birsen'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
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Fenerbahçe Beko'ya Metecan Birsen'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlanan Metecan Birsen'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan Anadolu Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir.

Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir."


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