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Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u sahasında 84-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapadı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:36
Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor’u konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-82 kazandı.

 Bitime bir maç kala ikinciliği garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı ve play-off çeyrek finalinde ligi yedinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi Tofaş ile eşleşti.


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