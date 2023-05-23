Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:36

Güncelleme: 23.05.2023 - 07:36

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor’u konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-82 kazandı.

Bitime bir maç kala ikinciliği garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı ve play-off çeyrek finalinde ligi yedinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi Tofaş ile eşleşti.