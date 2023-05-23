Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u sahasında 84-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor’u konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-82 kazandı.
Bitime bir maç kala ikinciliği garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı ve play-off çeyrek finalinde ligi yedinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi Tofaş ile eşleşti.
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