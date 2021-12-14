Fenerbahçe Beko, Euroleague'de art arda 3.galibiyetini arıyor

14 Aralık 2021 Salı, 18:44

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 15. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Bu sezon Euroleague'de 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet bir karneye sahip olan Fenerbahçe Beko, haftaya 13. sırada girdi.

Euroleague'de çıktığı son 2 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isterken son 4 maçta sahadan mağlup ayrılan Maccabi Playtika ise averajla 8. basamakta yer alıyor.

İki ekip THY Euroleague'de 24. kez karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar oynanan 23 müsabakanın 9'unu sarı-lacivertliler, 14'ünü ise Maccabi Playtika kazandı.

WILLIAMS VE NUNNALLY ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Maccabi Playtika'da forma giyen ABD'li oyuncular Derrick Williams ile James Nunnally, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.