Fenerbahçeli Mesut Özil'den paylaşım
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 'yi 3-2 mağlup etti. Sarı Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yıldız futbolcu paylaşımında, "Dün akşam istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık. Kendimizi toparlayıp yine tam gaz devam etmeliyiz..." ifadelerine yer verdi.
Tough loss last night. We need to build each other up and get back to work... #M1Ö ||— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 14, 2021
Dün akşam istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık Kendimizi toparlayıp yine tam gaz devam etmeliyiz... pic.twitter.com/U6HiHAcis0
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