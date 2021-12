Fenerbahçeli Mesut Özil'den paylaşım

Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 'yi 3-2 mağlup etti. Sarı Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcu paylaşımında, "Dün akşam istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık. Kendimizi toparlayıp yine tam gaz devam etmeliyiz..." ifadelerine yer verdi.

Tough loss last night. We need to build each other up and get back to work... #M1Ö ||

Dün akşam istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık Kendimizi toparlayıp yine tam gaz devam etmeliyiz... pic.twitter.com/U6HiHAcis0