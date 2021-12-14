Fenerbahçe'de Pereira ile yollar ayrılacak, yerine Bilic gelecek
Fenerbahçe’de Vitor Pereira, Beşiktaş derbisi dahil, 3 maçı da kazansa gönderilecek. Yönetim Slaven Bilic’i getirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe’ye dönüşü şaşkınlık yaratan ancak sezona iyi bir giriş yaptığı için sarı lacivertli camiayı umutlandıran Vitor Pereira, Gaziantep FK yenilgisi sonrası bir kez daha topun ağzında. Kamuoyu, Portekizli teknik adamla devam edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş derbisi Vitor Pereira’nın kaderini değiştirmeyecek. Pereira, derbi kazanılsa dahi gönderilecek. Portekizli teknik adamın ikinci Fenerbahçe macerası en fazla devre arasına kadar sürecek.
HEDEF OCAK’TA SLAVEN BILIC
Pereira giderse yönetimin listesinde ilk sırada eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic var. Özetle, derbi dahil, Pereira kalan maçlarda üçte üç de yapsa yolcu. Ocak’ta yeni hocanın Bilic olması bekleniyor.
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