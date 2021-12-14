Mehmet Demirkol: 1 Ocak'ta Bilic, Fenerbahçe'de göreve başlar
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep deplasmanından 3-2 mağlup dönen Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-lacivertlilerin Pereira ile ayrılıp, göreve Slaven Bilic'i getireceğini iddia etti.
Süper Lig 16. haftasında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 yenilen Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Socrates isimli YouTube kanalında sarı-lacivertlilerin, Portekizli hoca ile devam edip etmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.
Demirkol, Pereira ile daha fazla yola devam edilmeyeceğini belirterek, "Benim 6 aylık gelen bilgiler eşliğinde yaptığım analiz şu: Ben 1 Ocak itibarıyla Slaven Bilic'in Fenerbahçe'de göreve başlayacağını düşünüyorum. En son Beşiktaş'ın teklifin reddettiğini duydum. Pereira öncesi Fenerbahçe ile de anlaşmıştı. Ama Çin'deki kontratını tamamlayamadı. 31 Aralık'tan itibaren de kontratı bitiyor. Fenerbahçe de net faturayı kesti. Teknik direktörle oyuncular arasındaki bağ da koptu" dedi.
Hırvat hocanın da seçenekleri arasında favori olarak 1 numaraya Fenerbahçe’yi koyduğu öğrenildi. Deneyimli teknik direktörün de teklifi kabul edip, ligin ikinci devresinde Fenerbahçe’deki hocalık görevine başlaması bekleniyor.
Bilic, 2013-2015 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş’ta görev yaptı. Son olarak Çin’in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik direktörün, Çin ekibi ile sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.
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