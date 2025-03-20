Fenerbahçe Beko Fransa'dan eli boş döndü!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 91-82 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaştı.
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 91-82 kazandı.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Sarı-Lacivertliler'in 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Monaco ise son 5 maçta 2. galibiyetini aldı.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı da Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.
Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i konuk edecek. Monaco ise Zalgiris'i ağırlayacak.
1. periyot: 26-28
Devre: 47-43
3. periyot: 63-58
Etiketler: #fenerbahçe beko #fenerbahçe #monaco #euroleague
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