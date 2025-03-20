Fenerbahçe Beko Fransa'dan eli boş döndü!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:30

Güncelleme: 20.03.2025 - 23:30

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaştı.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 91-82 kazandı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Sarı-Lacivertliler'in 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Monaco ise son 5 maçta 2. galibiyetini aldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı da Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i konuk edecek. Monaco ise Zalgiris'i ağırlayacak.

1. periyot: 26-28

Devre: 47-43

3. periyot: 63-58