Fenerbahçe Beko Fransızları deplasmanda devirdi: EuroLeague'de 6 maçlık seri!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle karşı karşıya geldi.

Adidas Arena'da oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 92-90'lık skorla galip ayrıldı.

6 MAÇLIK SERİ

Sarı-lacivertli ekip bu skorla EuroLeague'de üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 19 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor. Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in bir sonraki haftasında deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Paris Basketbol ise Barcelona deplasmanına konuk olacak.

Salon: Adidas Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Paris Basketbol: Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5

Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, De Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen

1. Periyot: 23-21

Devre: 45-40

3. Periyot: 68-62