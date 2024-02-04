Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 04.02.2024 - 09:54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından yayımlanacak.

Süper Lig'de oynadığı maçların 15'ini kazanan ve 3'ünde yenilen Fenerbahçe Beko, ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray Ekmas ise 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 74-62'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasını bir galibiyetle tamamladı. 30 Ocak Salı günü Asvel'e konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 73-83 ile geçti. Fenerbahçe'de Johnathan Motley 24, Scottie Wilbekin 17 sayı üretti. Sarı-lacivertli ekip, 2 Şubat Cuma günü ise Monaco'ya konuk oldu. İlk yarısını sekiz sayı önde bitirdiği karşılaşmadan 76-69 mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 12, Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley 11'er sayı üretti. Fenerbahçe Beko, 25. haftayı 15. galibiyetle altıncı sırada bitirdi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 27 Ocak Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, rakibini bir uzatma bölümünün ardından 105-110 ile geçerek 18. maçında 15. kez kazandı. Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 21, Tyler Dorsey 17, Johnathan Motley 16 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 18 maçta 9 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak 27 Ocak Cumartesi günü konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u bir uzatma bölümü sonunda 90-88 ile geçti. Galatasaray Ekmas'ta Miralem Halilovic ve Akwasi Yeboah 15'er, İsmet Akpınar ise 14 sayı üretti.

2023-24 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Ekmas, 30 Ocak Salı günü konuk ettiği Dijon'a 93-96 yenildi. Bu müsabakada David McCormack 21, Dee Bost 17, Klemen Prepelic 14 sayı üretti.

Sarı-kırmızılı ekipte başantrenör Yakup Sekizkök, takımın başındaki ilk maçına çıkacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ: (FENERBAHÇE - GALATASARAY)

Atılan Sayı: 90.56 – 81.17

2 Sayı: Yüzde 59.55 - Yüzde 52.87

3 Sayı: Yüzde 38.83 - Yüzde 32.5

Serbest atış: Yüzde 80.26 - Yüzde 76.19

Ribaunt: 34.06 – 32.50

Asist: 22.33 – 21.11

Top çalma: 7.39 – 7.39

Blok: 2.72 – 2.89

Top kaybı: 11.17 – 11.72

İSTATİSTİKSEL LİDERLER: (FENERBAHÇE - GALATASARAY)

Sayı: Johnathan Motley 16.00 – David McCormack 17.00

Ribaunt: Georgios Papagiannis 6.29 – David McCormack 6.00

Asist: Nick Calathes 5.88 – Klemen Prepelic 7.00

Top çalma: Yam Madar 1.55 – Jonah Radebaugh 1.47

Blok: Georgios Papagiannis 1.57 – David McCormack 1.00

GEÇMİŞ MAÇLAR

Ligde oynanan 150 maçta Fenerbahçe 81 galibiyet alırken Galatasaray 69 galibiyet aldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko deplasmanda 62-74 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Yam Madar 15, Marko Guduric ve Johnathan Motley 11'er sayı üretti. Galatasaray Ekmas cephesinde ise Sadık Emir Kabaca 16, Buğrahan Tuncer 14 sayı üretti.