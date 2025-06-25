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Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka 5. maçta kozlarını paylaşacak!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka 5. maçta kozlarını paylaşacak!

25.06.2025 09:30:00
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Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka 5. maçta kozlarını paylaşacak!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında kendi evinde Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKEDE

Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından beşinci maçı kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride zorlu mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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