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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için ayrılık iddiası: İşte yerine gelecek isim...

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için ayrılık iddiası: İşte yerine gelecek isim...

24.06.2025 11:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için ayrılık iddiası: İşte yerine gelecek isim...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yollarını ayırarak Leeds United forması giyen 25 yaşındaki Fransız kaleci Illan Meslier'i transfer edeceği iddia edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini 1 numaraya yapıyor. İddiaya göre ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi getiriliyor.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladı.


HAFTA SONU İSTANBUL'A GELİYOR İDDİASI

Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki Fransız file bekçisi Meslier'nin hafta sonunda İstanbul'a geleceği haberde yer aldı.

Geride kalan sezonda Championship'te 39 maça çıkan Illan Meslier, 21 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekmişti.

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