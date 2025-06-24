Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için ayrılık iddiası: İşte yerine gelecek isim...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini 1 numaraya yapıyor. İddiaya göre ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi getiriliyor.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladı.





HAFTA SONU İSTANBUL'A GELİYOR İDDİASI

Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki Fransız file bekçisi Meslier'nin hafta sonunda İstanbul'a geleceği haberde yer aldı.

Geride kalan sezonda Championship'te 39 maça çıkan Illan Meslier, 21 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekmişti.