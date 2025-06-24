Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosunda tutmak istiyor.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.

Skriniar'ın yeniden Fenerbahçe forması giymesinin yakın olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.