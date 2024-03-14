EuroLeague rekoru kırdı: Fenerbahçe Beko, Valencia'ya acımadı!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 29. haftasında kendi evinde ağırladığı Valencia Basket'i 118-88 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 29. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia Basket ile karşılaştı.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli takım 118-88 kazandı.
EUROLEAGUE'DE REKOR KIRDI
Fenerbahçe Beko, 24 üç sayı isabeti ile THY EuroLeague rekorunu kırdı. Ayrıca, sarı-lacivertli takım attığı 118 sayıyla da EuroLeague'de en fazla skor yaptığı maçını oynadı.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 18. galibiyetini aldı. Valencia ise 16. kez mağlup oldu.
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