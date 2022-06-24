Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin boşluğunu dolduruyor

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, sözleşmesi sona eren Jan Vesely'nin yerini 27 yaşındaki Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile doldurmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 17:01
Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin boşluğunu dolduruyor
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Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Litvanyalı basketbol muhabiri Donatas Urbonas'ın haberine göre; Tonye Jekiri, Fenerbahçe Beko ile önümüzdeki günlerde 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen sezonu UNICS Kazan'da geçiren oyuncunun sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis'in raporuyla Jan Vesely'nin boşluğunu Jekiri ile doldurmuş olacak.

BANDIRMA'DA PROFESYONEL OLDU

ABD'de 4 sezon Miami Hurricanes forması giyen Jekiri, Bandırma Kırmızı ile profesyonel oldu. Ardından Oostende ve Gaziantep formaları giyen 2.11 boyundaki pivot, burada gösterdiği performansla ASVEL'e transfer oldu ve EuroLeague arenasında da kendisini ispatladı.

Daha sonra Baskonia ve geçen sezon UNICS Kazan formalarını terleten Jekiri, EuroLeague'de 7.6 sayı, 6.5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.


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