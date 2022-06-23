Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 21:29
<p>Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.</p>

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

<p>Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. </p>

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. 

<p>Ardından sahaya geçen oyuncular dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı. </p>

Ardından sahaya geçen oyuncular dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı. 

<p>Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını cuma günü tesislerde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.</p>

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını cuma günü tesislerde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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