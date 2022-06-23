Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.
Jorge Jesus ile yeni sezona transfer parolasıyla giren Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor’u istiyor.
NTV Spor'un aktardığına göre, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi görüşmeler başladı. Fenerbahçe, Karagümrük’e bir miktar bonservis ücretine ek olarak oyuncu takası teklifinde bulundu.
Yönetim, kısa süre içerisinde Emre Mor’un menajeri ile sözleşme şartları konusunda da bir görüşme gerçekleştirecek.
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