Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, kendi evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Kadrosunu yenileyen ve takımın başına başantrenör Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko yeni sezonda taraftarıyla ilk kez buluşuyor.
Bu sezon taraftarı önünde ilk kez parkeye çıkacak olan Sarı-lacivertlilerin zorlu Maccabi mücadelesi 21.00'de başlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma S Sports'tan naklen yayımlanacak.
Daha önce Euroleague'de Almanya deplasmanına giden ve Süper Lig'de de Büyükçekmece'ye konuk olan Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Maccabi'yle Ülker Arena'da açılışı yapıyor. Kadroda takımla çalışmalara başlayan Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic'in durumu karşılaşma günü belli olurken, Samet Geyik'in sakatlığı bulunuyor.
Koç Dimitris Itoudis maç öncesi yaptığı açıklamada, "Tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, aynı zamanda da çok atlet oyunculara sahip bir takımla karşılaşacağız. Kesinlikle çok fazla hızlı hücum sayısı üretiyorlar ve bunu da güçlü savunmaları ile ribauntlardaki etkinlikleriyle sağlıyorlar. Wade Baldwin ve Lorenzo Brown gibi topu yönlendiren isimlere sahipler. Lorenzo Brown çok iyi bir Euro Basket geçirdikten sonra takıma katıldı. Kısalar ile forvetler ve uzunlar arasındaki bağlantıları harika. Genel olarak çok rekabetçi bir takımla karşılaşacağız ve bu nedenle 40 dakika boyunca odaklanmış ve konsantre bir şekilde oynamalıyız." dedi.
Fenerbahçe, Euroleague ilk maçında Bayern Münih'i 74-62 yenmişti.
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