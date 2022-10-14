Spor yazarları AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"KAZANAN JESUS HAKLI"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Jesus, sürekli kadroyla oynama ısrarından kesinlikle vazgeçmiyor. Dün de ilk 11'de öyle yaptı. Takımın temel direkleri olan ön liberoda Crespo'yu kulübede tuttu, yerine Lincoln'ü koydu. Yani Crespo-İsmail ikilisini bozmuş oldu. Bu sefer üçlü defans uygulattı. Bugüne kadar bazı maçlarda sadece kısa süreler görev verdiği genç Arda'yı bu maçta ilk 11 başlattı. Tabii ki, kazanan hep haklı ama sürekli taşlarla oynamak her an başa bir iş açabilir. Birçok maç S.O.S verdi. Ancak bana göre Jesus, bu anlayışından kesinlikle vazgeçmeyecek. Dünkü üç puanla grupta ilk iki belli oldu. Birincilik de Fenerbahçe ile Rennes arasında İstanbul'da oynanacak maça kaldı." (SABAH)