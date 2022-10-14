Fenerbahçeli Arda Güler AEK Larnaca maçında mest etti!

OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DE OYNADI

Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı. Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı.