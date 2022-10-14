Fenerbahçeli Arda Güler AEK Larnaca maçında mest etti!
Fenerbahçe taraftarının göz bebeği Arda Güler, bu sezon fazla şans bulamadı. Jorge Jesus, yeni sistemini oturtmak ve bir an önce iyi sonuçlar almak için deneyimli isimlere yöneldi, 17 yaşındaki oyuncu genelde kulübede bekledi. Portekizli teknik adam, AEK Larnaca deplasmanında genç öğrencisini ikinci kez 11’de sahaya sürdü.
OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DE OYNADI
Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı. Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı.
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