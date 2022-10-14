Fenerbahçeli Arda Güler AEK Larnaca maçında mest etti!

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 10:40
<p>Fenerbahçe taraftarının göz bebeği Arda Güler, bu sezon fazla şans bulamadı. Jorge Jesus, yeni sistemini oturtmak ve bir an önce iyi sonuçlar almak için deneyimli isimlere yöneldi, 17 yaşındaki oyuncu genelde kulübede bekledi. Portekizli teknik adam, AEK Larnaca deplasmanında genç öğrencisini ikinci kez 11’de sahaya sürdü.</p>

Fenerbahçe taraftarının göz bebeği Arda Güler, bu sezon fazla şans bulamadı. Jorge Jesus, yeni sistemini oturtmak ve bir an önce iyi sonuçlar almak için deneyimli isimlere yöneldi, 17 yaşındaki oyuncu genelde kulübede bekledi. Portekizli teknik adam, AEK Larnaca deplasmanında genç öğrencisini ikinci kez 11’de sahaya sürdü.

<p><strong>ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ</strong></p> <p>Arda daha önce Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 3-0 kazanılan Slovacko maçının rövanşında 11’de görev yapmıştı. Genç yıldızın forma giymesi, Sarı-lacivertliler için maçı daha da anlamlı hale getirdi. 17 yaşındaki müthiş yetenek, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.</p>

ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Arda daha önce Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 3-0 kazanılan Slovacko maçının rövanşında 11’de görev yapmıştı. Genç yıldızın forma giymesi, Sarı-lacivertliler için maçı daha da anlamlı hale getirdi. 17 yaşındaki müthiş yetenek, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

<p><strong>OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DE OYNADI</strong></p> <p>Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı. Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı.</p>

OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DE OYNADI

Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı. Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı.

<p><strong>YÜZDE 90 PAS İSABETİ</strong></p> <p>Fanatik'in haberine göre, Oounda kaldığı 69 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen Arda Güler, mücadeleyi yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı.</p>

YÜZDE 90 PAS İSABETİ

Fanatik'in haberine göre, Oounda kaldığı 69 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen Arda Güler, mücadeleyi yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı.

<p><strong>TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK</strong></p> <p>Sarı-lacivertli taraftarlar, Güney Kıbrıs'ta oynanan müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ısınma çalışmalarında genç futbolcu Arda Güler'e büyük destek verdi.</p>

TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, Güney Kıbrıs'ta oynanan müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ısınma çalışmalarında genç futbolcu Arda Güler'e büyük destek verdi.

<p><strong>MAÇA HIZLI BAŞLADI</strong></p> <p>Fenerbahçe müsabakanın 45. saniyesinde gole çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin hızlı gelişen atağında Arda Güler ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazda topu içeri çeken genç oyuncu sol ayağıyla vuruşunu yaptı. AEK Larnaca file bekçisi Piric topu son anda kornere çeldi.</p>

MAÇA HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe müsabakanın 45. saniyesinde gole çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin hızlı gelişen atağında Arda Güler ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazda topu içeri çeken genç oyuncu sol ayağıyla vuruşunu yaptı. AEK Larnaca file bekçisi Piric topu son anda kornere çeldi.

<p><strong>SARI KART GÖRDÜ</strong></p> <p>Kritik maçın 33. dakikasında Fenerbahçe'de Arda Güler, Altman'a yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın hakemi üst üste yaptığı fauller nedeniyle Arda Güler'e sarı kartını gösterdiğini işaret etti.</p>

SARI KART GÖRDÜ

Kritik maçın 33. dakikasında Fenerbahçe'de Arda Güler, Altman'a yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın hakemi üst üste yaptığı fauller nedeniyle Arda Güler'e sarı kartını gösterdiğini işaret etti.

<p><strong>RAKİBİNE SARI KART YEDİRDİ</strong></p> <p>Zorlu karşılaşmanın 38'inci dakikasında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler rakiplerinden birer birer sıyrıldı. Angel Garcia, Arda Güler'in formasından çekmesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.</p>

RAKİBİNE SARI KART YEDİRDİ

Zorlu karşılaşmanın 38'inci dakikasında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler rakiplerinden birer birer sıyrıldı. Angel Garcia, Arda Güler'in formasından çekmesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

<p><strong>İLK YARIYA DAMGA VURDU</strong></p> <p>Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu yıldızı Arda Güler ilk yarıda en çok top çalan ve en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Genç oyuncu, rakipleriyle girdiği 13 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Arda Güler ilk yarıda 3 top çaldı ve 1 pas arası yaptı.</p>

İLK YARIYA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu yıldızı Arda Güler ilk yarıda en çok top çalan ve en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Genç oyuncu, rakipleriyle girdiği 13 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Arda Güler ilk yarıda 3 top çaldı ve 1 pas arası yaptı.

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