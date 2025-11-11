Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

11.11.2025 09:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında Almanya'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Almanya'nın Münih kentinde karşılaşacak.

FENERBAHÇE - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

SAP Garden'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.

Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. İsrail ekibi ise geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde ederken, 7 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 19. sırada yer aldı.

Valencia ve Real Madrid deplasmanlarında kaybeden sarı-lacivertli ekip, sahasında LDLC ASVEL'i 81-67 yenerek yenilgi serisini sonlandırmıştı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Almanya'da kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında bir sonraki maçını 13 Kasım Perşembe günü bir başka İsrail ekibi Hapoel IBI'yle yine Almanya'nın Münih kentinde oynayacak.

DEPLASMAN TARAFTARI ALINMAYACAK

Bugün ve perşembe günü oynanacak müsabakalarda İsrailli taraftarlar mücadelede yer almayacak.

11 bin 500 kapasitesi bulunan SAP Garden'da sarı-lacivertli kulüp 7 bine yakın bileti satışa çıkardı. Salonda, üst katlarda yer alan tribünler boş kalacak. Alman polisi, müsabaka için yoğun güvenlik önlemleri alacak.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmiş ve 2 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #maccabi tel aviv

İlgili Haberler

Eski hakemler Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Burada en önemli hata...'
Eski hakemler Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Burada en önemli hata...' Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trio ekibi, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru!
Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynadığı Viktoria Plzen karşılaşmasını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında resmi başvuru yapıldığını açıkladı.