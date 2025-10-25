Olağanüstü genel kurulda oylandı... Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a tam yetki!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz'ün konuşmasıyla başladı.

Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz'ün, genel kurulda üyelere sunulacak maddelere ilişkin açıklamaları şöyle:

"Sayın Başkan, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli kongre üyelerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Fenerbahçeliler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Olağanüstü Genel Kurulumuzu açıyorum.

Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yalnızca bir Genel Kurul değil, kulübümüzün geleceği adına son derece önemli kararların alınacağı bir günü yaşıyoruz. Kıymetli üyelerimiz, bildiğiniz gibi 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda seçimlerimizi tamamlamış, mazbataları almış ve yeni yönetimimiz görevine başlamıştır. Göreve gelişimizin üzerinden yalnızca bir ay geçti. Ancak bu kısa sürede Fenerbahçe’nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bazı adımlar atılmış, yeni adımlar atılması zorunlu hale gelmiştir.

Bugün kulübümüzün mali, idari ve yatırım süreçlerini kesintisiz biçimde ilerletebileceğimiz yetkilerin tamamlanması amacıyla bir aradayız. Bu yetkiler Fenerbahçe’nin daha önceki dönemlerinde rutin olarak alınan, kulübün işleyişini ve kaynak yönetimini sağlıklı biçimde sürdürebilmesi için gerekli olan yetkilerdir. Yönetim Kurulumuz, bu süreçte camiamızın beklentilerini ev hassasiyetlerini dikkate alarak tüm maddeleri açık, net ve şeffaf bir şekilde tanımlamıştır."

"Her bir madde yalnızca Fenerbahçe’nin kurumsal yararını gözeten bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu süreçte amacımız kulübümüzün geleceğini konuşurken farklı düşünceleri değil, ortak hedefleri ön plana çıkarmaktır. Birazdan Sayın Başkanımız ve Başkan Vekilimiz gündem maddeleri üzerinde ayrıntılı bilgiler verecekler. Ben, o maddelerin ardındaki amacı ve bu sürecin ruhunu özetlemek istiyorum:

Bugün burada oylayacağımız her madde kulübümüzün varlıklarını korumak, gayrimenkullerimizi kulübümüzün menfaatine en verimli şekilde değerlendirebilmek, tesislerimizi yenilemek ve güçlendirmek, kulübümüzün ekonomik hareket kabiliyetini yeniden tesis etmek için hazırlanmıştır. Yönetim Kurulumuz, camiamızın daha önce dile getirdiği hassasiyetleri dikkate alarak, tüm maddeleri açık ve net bir biçimde tanımlamış, hiçbir gri alan bırakmadan, her adımın neyi amaçladığını şeffaf biçimde ortaya koymuş, kapsamları yalnızca kulübümüzün menfaatine hizmet edecek şekilde sınırlandırmıştır.

Bizim beklentimiz bu yetkilerin Fenerbahçe’nin ortak yararı için bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Burada vereceğiniz her karar kulübümüzün yalnızca bugününü değil, önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecektir. Her bir ‘Evet’ oyu, kulübümüzün mali istikrarına ve kurumsal gücüne verilmiş bir destek olacaktır. Değerlendirmelerinizi yaparken konunun kulübümüzün hareket kabiliyeti, tesis ve yatırım ihtiyacı, gelirlerin sürekliliği açısından önemini dikkate alacağınıza yürekten inanıyoruz. Sözlerimi tamamlarken Genel Kurulumuzun, Fenerbahçemize hayırlı olmasını diliyor. Katkı ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Ali Gürbüz'ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurul divan başkanı seçildi.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

MURAT SALAR: "ALİ KOÇ KULÜPTEN ALACAĞI OLMADIĞINA DAİR BEYANAT VERECEĞİNİ BANA İLETTİ"

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamada bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda üyelere hitaben kürsüye gelen Salar, Fenerbahçe Kulübünün yükümlülüklerini ilgilendiren tabloyu üyelere detaylı şekilde aktardı.,

Salar, 4 milyar 129 milyon 412 bin lira olarak görülen diğer borçlar kaleminde eski başkan Ali Koç'a 3 milyar 510 milyon lira borç bulunduğunu ve bununla ilgili Koç ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer borçlar kalemindeki rakamın 3 milyar 510 milyon lirası Ali Koç'a şahsi borçtur. Kendisi her fırsatta 'Benim herhangi bir alacağım yoktur.' demiştir. Bağımsız denetim firması resmi kayıtlarda doğal olarak bunu borç olarak yazmak durumunda. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti."

Murat Salar, konuşmasının sonunda üyelerden oylanacak maddeler için destek istedi.

MADDELER OYLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetime yetki verilen 4. madde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. madde: "Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır."

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetime yetki verilen 5. madde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. madde: "Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetime yetki verilen 6. madde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. madde: "Bu madde ile başta Ülker Spor Arena ve Etkinlik Salonu olmak üzere ilgili gayri menkullerin kiralanması ile öncelikli olarak giderlerin karşılanması, akabinde gelir yaratılması amaçlanmaktadır."

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetime yetki verilen 7. madde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. madde: "Bu madde ile öncelikli olarak stadyumumuzun güçlendirilmesi, Dereağzı Tesisleri'nin ve Maltepe'deki futbol akademisinin irtifak haklarının alınması ile yeni gerçekleştirilecek plan ve projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır."

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetime yetki verilen 8. madde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. madde: "Gerek yeni finansman sağlamak gerekse öncelikli olarak kongre üyelerimiz ve bunlarla birlikte taraftarlarımız için hizmet sunacak şirketlerin kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca bugüne kadar atıl kalmış şirketlerle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve aksiyonların alınabilmesi için bu maddeye ihtiyaç duyulmaktadır."

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda oylanan tüm maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda oylanan tüm maddelerin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran kongrenin kapanış konuşmasını yaptı.

Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün kulübümüz için çok değerli kararlar alındı. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Mazbatımızı alalı bir ay oldu. Gelir gelmez öncelikli alanlarımızı belirledik. Her konuyu detaylı biçimde ele alıyoruz. Hem mali hem idari alanda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve karar alma mekanizmalarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. "

"Göreve geldiğimizden bu yana, ilk olarak kulüp personeline danıştık ve mevcut durumu onların gözünden dinledik. Ardından tüm şubelerimizi ziyaret ettik. Teknik ekip ve sporcularımızla bir araya geldik. Amacımız güçlü yanları desteklemek ve eksik alanlarda çözüm üretmekti."

“Sponsorluk alanında önemli adımlar attık. Passolig ile yeni bir anlaşma sürecine girmiş bulunuyoruz. Yakın zamanda bu önemli anlaşmanın detaylarını resmi olarak açıklayacağız. Tüm Türkiye'yi düşünürsek, rekor bir tutarla sonuçlandığını söyleyebilirim. Stadımızdaki kombineler için, bu sezon sınırlı sayıda kombineyi satışa çıkardık ve çok kısa sürede tükendi.”

"Teknik ekibimizle devamlı temas halindeyiz. Bu görüşmelerde anladık ki takımımızın büyük bir potansiyeli var ancak bu potansiyeli doğru kullanılması ve bazı eksik alanlarımızı güçlendirmemiz lazım. Hedefimiz, kısa vadede mevcut kadrosunun performansını yükseltmek. Devre arasında da takımın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atışı hareketleri yapmaktır.

Teknik direktörümüzle ilgili kimin adı geçerse geçsin bizim için en iyi hoca o olacak demiştik seçim sürecinde. Bugün de aynı noktadayız. En iyi hoca bizim hocamız, en iyi futbolcu bizim futbolcumuz anlayışını hep birlikte benimseyelim. Bu forma inananların omuzunda çok daha yükseğe taşınacak."

"Bugün burada geleceğe çok önemli adımlar attık sayenizde. Hepimizin aklı, önümüzdeki şampiyonluk yolunda. Kritik bir viraj olarak gördüğümüz Gaziantep ve Beşiktaş maçlarından galibiyetle çıkacak ve yeni bir sayfa açacağız. Ben mücadele etmeye ama bu mücadeleyi tek başıma değil, sizlerle birlikte kazanacağımı çok iyi biliyorum."