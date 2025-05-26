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Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi belli oldu!

26.05.2025 23:28:00
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Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi belli oldu!

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi play-in turunda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-73 mağlup ederek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı ikinci tur maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 84-73 mağlup etti.

Başkent temsilcisi, bu sonuçla play-off turunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 21, Emircan Koşut, Love 16, Bruinsma 9, Aybars Varlı, Yesukan Onar, Sajus 10, Arda Berk Kaya 4, Zagorac 2

Türk Telekom: Berkan Durmaz 6, Alexander 5, Bess 3, Hanlan 6, Smith 9, İsmet Akpınar 5, Brown 15, Emre Melih Tunca 19, Rodas 13, Mahir Ağva 3, Makoundou

1. periyot: 15-26

Devre: 38-45

3. periyot: 55-65

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