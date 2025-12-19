Milan'ı deviren Napoli İtalya Süper Kupa'da finalde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 00:33:00
Napoli, İtalya Süper Kupa'nın yarı finalinde karşılaştığı Milan'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

İtalya Süper Kupa'nın yarı final maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 2-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Neres ve 63. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONUYDU

Bu sonuçla birlikte Antonio Conte ve öğrencileri, geçen yıl katılamadıkları, 2023'te ise finalde Inter'e kaybettikleri kupada finale yükseldi.

Milan ise geçen yıl Inter'i 3-2 yenerek, İtalya Süper Kupa'yı müzesine taşımıştı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, bu kez yarı finalde turnuvaya veda etti.

Napoli, 22 Aralık Pazartesi günü finalde Bologna-Inter karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak. Bologna-Inter maçı, 19 Aralık Cuma günü oynanacak. 

