TFF resmen açıkladı: 2. Lig ekibi küme düşürüldü!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması nedeniyle çok sayıda futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor, küme düştü.

Kadro kurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.

RAKİPLERİ HÜKMEN GALİP SAYILACAK

TFF, Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesiyle beraber bundan sonra Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların maç oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Sarı-siyahlı takım, 29 Kasım'da Adanaspor, 6 Aralık'ta Isparta 32 SK, 13 Aralık'ta Kırklarelispor maçına çıkmamıştı.

Malatya temsilcisinin 17 Aralık'ta Menemen FK müsabakası ise 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA"