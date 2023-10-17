Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:59

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:59

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. haftasında 17 Ekim Salı günü (bugün) Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

İKİ HAFTADA BİRER GALİBİYET

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.