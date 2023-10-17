Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 3. haftasında kendi evinde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:15'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. haftasında 17 Ekim Salı günü (bugün) Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
İKİ HAFTADA BİRER GALİBİYET
Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.
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