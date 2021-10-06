Fenerbahçe Beko Panathinaikos mücadelesine tam kadro çıkabilecek
Fenerbahçe Beko'da, sakatlıklarından dolayı ilk maçları kaçıran Marko Guduric ve Danilo Barthel, Panathinaikos maçının kadrosunda yer alabilecekler.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP’a konuk oluyor. 7 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 21.00’da OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor ve yarınki maça tam kadro çıkabilecek.
FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’de 1 Ekim Cuma günü karşılaştığı Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kızılyıldız mücadelesinde Dyshawn Pierre 13 sayı, 4 ribaund, 2 blok ile 19 verimlilik puanına erişti. Devin Booker ise 8 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile 16 verimlilik puanına ulaştı.
Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde 3 Ekim Pazar günü çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Aliağa Petkim Spor’u 71-63 ile geçerek ikide iki yaptı. Fenerbahçe Beko’da Pierria Henry 12 sayı ve 13 asist ile double-double yaparken, Achille Polonara ise 12 sayı ve 9 ribaund üretti.
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