Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 61-57
Türk Hava Yolları EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler güçlü rakibini seyircisi önünde 61-57 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ilk haftasında Kızılyıldız ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 61-57'lik skorla kazandı.
Turkish Airlines Euroleague'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'ı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 28-26 üstünlükle noktaladı.
Düşük skorlu oyun maçın ikinci yarısında da devam ederken, skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe son on dakikaya 45-37 önde girdi. Konuk ekip bitime 6 saniye kala farkı 3'e kadar çekse de üstünlüğünü koruyan Aleksandar Djordjevic'in ekibi parkeden 61-57 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 13, Jan Vesely ve Devin Booker 8'er sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Nikola Ivanovic 16, Nikola Kalinic 9 sayıla oynadı.
Fenerbahçe Beko, ikinci haftada Panathinaikos'a konuk olacak.
1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 18-15 Kızılyıldız
2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 28-26 Kızılyıldız
3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 45-37 Kızılyıldız
4. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız
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