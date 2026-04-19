Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'a geçit vermedi!

Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'a geçit vermedi!

19.04.2026 17:58:00
Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'a geçit vermedi!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında kendi evinde ağırladığı Trabzonspor'u 93-90 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'u konuk etti. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-90 kazandı. 

Fenerbahçe Beko ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, Trabzonspor son 5 maçın 4'ünden mağlup ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko: Melli 14, Boston 6, Tarık Biberovic 21, Jantunen 10, Hall 6, Metecan Birsen 1, Baldwin 10, Mert Emre Ekşioğlu, De Colo 9, Onuralp Bitim 7, Silva 9

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 2, Yeboah 16, Taylor 4, Delgado 15, Girard 19, Tinkle, Alican Güney, Hamm, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3

Beş faulle çıkan oyuncular: 32.05 Berk Demir, 36.51 Taylor (Trabzonspor)

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-39

3. Periyot: 72-70

