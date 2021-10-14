Fenerbahçe Beko Unics Kazan'ı sayı farkla mağlup etti

14 Ekim 2021 Perşembe, 22:21

Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki 4.hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Unics Kazan'ı 80-41 mağlup etti.

Fenerbahçe maça hızlı bir giriş yaparak ilk periyotu 21-8 önde kapattı. İkinci periyotta da üstün oyununu devam ettiren sarı-lacivertli ekip devreye 44-22'lik skor ile 22 sayı önde girmiş oldu.

Üçüncü çeyreğin başlaması ile Fenerbahçe Beko, savunmada rakibine iyice geçit vermemeye başladı. Üçüncü çeyrek tamamlandığında skor tabelasında 61-27'lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunuyordu. Rus ekibi Unics Kazan, bu periyotta sadece 5 sayı bulabildi.

Son periyot maçın tamamlanması açılan farkla birlikte oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, karşılaşmadan 80-41 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Devin Booker, 18 dakikada bulduğu 16 sayı 5 ribaund, 4 top çalma ve 22 verimlilik puanı ile maçın adamı seçildi.

Fenerbahçe Beko, pazartesi günü ligde bir diğer Euroleague temsilcimiz olan Anadolu Efes ile karşılaşacak.