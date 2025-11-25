Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 10:15:00
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 13. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE - VİRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - VİRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.

Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.

