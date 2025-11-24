Union SG ve Fenerbahçe maçları öncesi... Victor Osimhen'in son durumu belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 14:30:00
Milli maçta sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Osimhen'in Union SG maçında forma giyemeyeceği, Fenerbahçe derbisindeki durumunun ise cuma günü belli olacağı iddia edildi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

OSIMHEN, UNION SG MAÇINDA YOK

Teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi Osimhen için "Sonraki maça onu yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullansa da Njeryalı golcüden kötü haber geldi.

Sabah Gazetesi'ne göre Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Union SG maçında forma giyemeyecek.

DERBİDEKİ DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Victor Osimhen'in 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğinin ise cuma günü belli olacağı aktarıldı.

Osimhen dün tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmıştı.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #victor osimhen

