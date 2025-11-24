Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının pozisyonlarını yorumladı: 'Hakemin 3 kararı da yanlış!'

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Trio'daki eski hakemler, maçın önüne geçen 3 pozisyonda da hakemin yanlış karar verdiğini savundu.

Çaykur Rizespor'un attığı ilk gol öncesi faul var mı?

Bahattin Duran: VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Bu hareket bana göre sahada faul. Bence net faul.

Deniz Çoban: Topun Fred'e yakın olduğu doğru. Rakibi eşit şekilde mücadele etmiyor kolu açık bence bozuyor. Bence faul verilse daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Ben de aynı kanaatteyim. Top Fred'in topuyken top nasıl kazanıldı kol engel olarak kullanıldı. Faul olduğunu düşünüyorum.

Çaykur Rizespor'un 2. golü öncesi el kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Hakemin de çalmaya önce niyeti yok ama sonra öyle bir beden diliyle düdüğü çalıyor. Elle oynama nasıl olmaza bir örnek. Kolların doğal konum da olduğu kesin.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda bir ihlal yok. Hatalı karar. Hiçbir şekilde cezalandırılacak bir karar değil.

Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu. Oyun devam etmeliydi. Hiçbir şekilde ihlal yok.

Laci'nin ikinci sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: Umut vaat eden ataktan söz edemeyiz. Kaleye çok uzak, Kerem kurtulsa yanında iki kişi var. Niye sarı kart bu? Hakem arkadaşın kendince bunun cevabını vermesi lazım. Ben bu sarı karta asla katılmıyorum.

Bahattin Duran: Ben Laci'nin bu maçta atılmasını kabul edemiyorum. Duran'ın yakınında 2 Rizesporlu var. Kerem kurtulsa bile yakalama şansı olan oyuncular var. Umut vaat eden atak asla değil. Laci'nin ikinci sarı kartı kesinlikle yanlış.

Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Umut vaat eden atak zaten yok. Hakem çok dar açıda kalınca genişe bakmadan karar verdi. O da oturmadı. Bence de karar yanlıştı.