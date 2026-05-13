Fenerbahçe Beko'ya şans tanımadı: Potadaki derbide kazanan Beşiktaş GAİN!

13.05.2026 21:11:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 85-72 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN, normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe Beko, bir diğer erteleme maçında Bahçeşehir'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde normal sezonu lider olarak bitirecek. Eğer Bahçeşehir kazanırsa Beşiktaş normal sezonu lider tamamlayacak.

