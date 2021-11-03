Fenerbahçe Beko yarın CSKA Moskova'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın CSKA Moskova'ya konuk olacak.

AA
03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:29
Fenerbahçe Beko yarın CSKA Moskova'ya konuk olacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor.

Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.




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