Fenerbahçe Beko yarın CSKA Moskova'ya konuk olacak

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:29

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor.

Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.



