Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin artık şampiyonluğu bitti
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalinin kalmadığını belirtti.
Süper Lig'de 11. haftanın sonunda 19 puanla 7. sırada bulunan ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 8'e çıkan Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor.
Son olarak deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, arka arkaya gelen Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Konyaspor mağlubiyetlerin ardından, kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat geçirmesi ve takımın tek gol silahı Enner Valencia'nın da sakatlanması ile adeta yıkıldı.
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, YouTube'da Vole isimli programda sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimalinin %1 olduğunu söyledi ve "Fenerbahçe'nin artık şampiyonluğu bitti. Bunu kabul et. Yok artık, olamazsın. Kalecin yok, santrforun yok devre arasına kadar. Senin şampiyonluğun bitti. Bunu unut." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli ekip, 4 Kasım Perşembe UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü maçında Royal Antwerp deplasmanına gidecek. 7 Kasım Pazar günü ise Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
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