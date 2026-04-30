Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

30.04.2026 11:00:00
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci karşılaşmasında Zalgiris'i evinde ağırlayacak. Mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EuroLeague son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürmeyi ve seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefliyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

