Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe Beko, 2 sezondur kadroda yer alan Johnathan Motley ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2 sezondur Fenerbahçe Beko'nun formasını terleten Johnathan Motley takımdan resmen ayrıldı. Motley'in yeni rotası ise İsrail oldu.
FENERBAHÇE BEKO'DAN VEDA
Fenerbahçe Beko'dan ayrılığa ilişkin yapılan açıklamda, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
YENİ ROTASI HAPOEL TEL AVIV
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Motley'in yeni adresi ise İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv oldu.
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