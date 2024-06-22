Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe 2 yeni isim!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Ertuğrul Erdoğan ve İspanyol antrenör David Garcia Cabrera'nın teknik ekibe katıldığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Ertuğrul Erdoğan ve İspanyol antrenör David Garcia Cabrera'nın teknik ekibe katıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ertuğrul Erdoğan ve David Garcia'ya Fenerbahçe Beko'ya 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte zaferlerle dolu sezonlar yaşamalarını temenni ediyoruz" denildi.
TANJEVİC'İN YERİNİ DEVRALMIŞTI
2000-2013 yılları arasında Fenerbahçe basketbolunun farklı kademelerinde çalışan Erdoğan, 2010 yılında dönemin başantrenörü Bogdan Tanjevic'in rahatsızlığı nedeniyle sezonu başantrenör olarak tamamlamış ve sarı-lacivertlilerin final serisinde Anadolu Efes'i geçerek şampiyonluğa ulaşmasında pay sahibi olmuştu.
Erdoğan, son 2 sezonunu Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ile Rus ekibi Runa BC'da başantrenör olarak geçirmişti.
Uzun yıllar Barcelona'da görev yapan David Garcia Cabrera ise sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile daha önce birlikte çalışmıştı. İspanyol antrenör, son olarak Baskonia'nın teknik ekibinde yer alıyordu.
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