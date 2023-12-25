Fenerbahçe Beko'dan Darüşşafaka Lassa'ya 42 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 56-98 yendi.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 21:01
Fenerbahçe Beko'dan Darüşşafaka Lassa'ya 42 sayı fark
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Lassa ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 56-98'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, attığı 29 sayıyla kariyer rekoru kırdı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligdeki 10 galibiyetini, Darüşşafaka Lassa, ligdeki yedinci yenilgisini aldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Murat Ciner

Darüşşafaka Lassa: Can Korkmaz 14, Berk Demir, Timma 14, Muhsin Yaşar 8, Abdur-Rahkman 7, Tolga Kay, Carlton 13, Doruk Dora, Bora Yaşar

Fenerbahçe Beko: Şehmuz Hazer 5, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberovic 29, Guduric 10, Yam Madar 14, Papagiannis 12, Pierre 3, Emre Ekşioğlu 5, Sestina 6, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 14-29

Devre: 29-51

3. Periyot: 41-76


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