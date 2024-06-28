Fenerbahçe Beko'dan kadroya bir takviye daha: Bonzie Colson resmen açıklandı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, geçen sezon Maccabi Tel Aviv forması giyen ABD'li oyuncu Bonzie Colson'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmasını sürdüren Fenerbahçe Beko bir transferi daha açıkladı.
Fenerbahçe Beko son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen 28 yaşındaki ABD'li Bonzie Colson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
EUROLEAGUE'DE 40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe Beko, Davon Hall'dan sonra ikinci takviyesini de gerçekleştirmiş oldu.
Önceki sezon Maccabi Tel Aviv formasıyla EuroLeague'de 40 resmi maça çıkan Bonzie Colson bu karşılaşmalarda 12.6 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları tutturdu.
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