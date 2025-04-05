Fenerbahçe Beko'dan üst üste 19. galibiyet!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 15:09

Güncelleme: 05.04.2025 - 15:09

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 19. galibiyetini almış oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 10, Colson 3, Birch 2, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Melli 8, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberovic 7

Türk Telekom: İsmet Akpınar 10, Alexander 20, Brown 14, Rodas 6, Bess, Berkan Durmaz 3, Emre Melih Tunca 18, Bruhnke, Hanlan 3, Smith 11

1. Periyot: 19-20

Devre: 36-46

3. Periyot: 68-62