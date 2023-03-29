Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Jan Vesely'den dönüş sinyali
Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu Jan Vesely, Barcelona'nın deplasmanda Partizan'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çek pivot, kariyerine ilişkin, "Barcelona'yla kontratım sona erdiğinde neler olur bilmiyorum. Partizan'a dönmek, seçeneklerden biri olur. Geçirdiğim 8 unutulmaz yıl sebebiyle Fenerbahçe ihtimalini de hesaba katmam lazım" ifadelerini kullandı.
THY EuroLeague'in 31. haftasında Partizan deplasmanına konuk olan Barcelona, zorlu mücadeleden 80-89 galip çıkmayı başardı. Stark Arena'da 20,041 seyircinin önünde oynanan müthiş karşılaşma, sezonun en yüksek seyircili maçı olarak kayıtlara geçti.
Barcelona'nın pivotu Jan Vesely, karşılaşmanın ardından kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Jan Vesely
GERİ DÖNÜŞ MESAJI
Barcelona'nın Partizan'ı yendiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulunan Çek pivot, "Barcelona'yla kontratım sona erdiğinde neler olur bilmiyorum. Partizan'a dönmek, seçeneklerden biri olur. Geçirdiğim 8 unutulmaz yıl sebebiyle Fenerbahçe ihtimalini de hesaba katmam lazım. Bir gün döner miyim bilmiyorum ama Partizan'ın kalbimde hep özel yeri olacak" ifadelerini kullandı.
Jan Vesely, bu sezon Barcelona formasıyla 9.1 sayı, 4 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları ile oynuyor.
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