Fenerbahçe Alagöz Holding'den deplasmanda 56 sayılık fark

Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rize Belediyespor'u 110-54 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:47
Fenerbahçe Alagöz Holding'den deplasmanda 56 sayılık fark
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor'u deplasmanda 110-54 yendi.

Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Alper Özgök, Nihat Çetin, Almina Kocabaş

Rize Belediyespor: Brown 16, Morgan 3, Arzu Asiye Özdemir 6, Benson 7, Sümeyya Özcan 5, Nilay Sena Aral 5, Deniz Üstün 4, İsra Kopuz, Cansu Öncel 6, Eydina Topçu 2, Şima Nur Yılmaz

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 14, Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 15, Gizem Başaran Turan 11, Vandersloot 10, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 3, Stewart 22, Merve Aydın 8, Stokes 10

1. Periyot: 6-31

Devre: 25-53

3. Periyot: 40-88


Fenerbahçe Alagöz Holding Rize Belediyespor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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